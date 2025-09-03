New York Borsası Karışık Açıldı: Dow Gerilerken S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi

New York Borsası karışık seyirle açıldı

Piyasa açılışı ve endeks hareketleri

New York borsası, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin bugün açıklanmaya başlanacak veriler öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 45.230,69 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 6.438,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 21.426,33 puana çıktı.

Alphabet ve antitröst kararı

S&P 500 ve Nasdaq endekslerindeki yukarı yönlü harekette, antitröst davasında mahkemenin lehine karar vermesinin ardından Alphabet hisselerinde görülen yükseliş etkili oldu. ABD'de federal mahkeme dün Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmişti. Bu gelişmeyle Alphabet'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

İstihdam verileri ve Fed beklentileri

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin açıklanacak veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi. Bugün açıklanacak JOLTS Açık İş Sayısı verileri bu hafta ve gelecek bir dizi istihdam göstergesinin ilki olacak.

Yatırımcılar, 16-17 Eylül'deki FOMC toplantısında Fed'in alacağı faiz kararına yönelik ipuçları arıyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu ve para politikasında dengeli bir yaklaşımın önemli olduğunu belirterek, iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek Eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yineledi ve sonrasında indirimlerin hızının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

Kurumsal gelişmeler

Kurumsal tarafta, ABD’li mağaza zinciri Macy's'in hisseleri ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 19’un üzerinde değer kazandı.