Türkiye'de Sıcak Hava Balonu Uçuşları Rekor Kırdı: 933 Bin Turist Havalandı

Geçen Yıl Türkiye'de Sıcak Hava Balonu Uçuşlarında Rekor Kırıldı

Türkiye, sıcak hava balonları ile uçuş gerçekleştiren turist sayısında tarihi bir başarıya imza attı. 2023 yılında toplam 933 bin 195 turist, Kapadokya'dan Pamukkale'ye uzanan yedi bölgede bu eşsiz deneyimi yaşadı.

Sıcak Hava Balonları Hangi Bölgelere Uçuyor?

Nevşehir-Kapadokya, Denizli-Pamukkale, Kayseri-Soğanlı, Nevşehir-Çat, Antalya-Aspendos, Aksaray-Ihlara ve Afyonkarahisar-Frig vadilerinde gerçekleşen toplam 43 bin 283 sıcak hava balonu uçuşu, bir önceki yıla göre %25'lik bir artışla bu büyük sayıya ulaştı. Ayrıca, 2022 yılında 431 balon ile 747 bin 203 turiste hizmet verilmişti.

Yeni Uçuş Lokasyonları Değerlendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni bölgelerde sıcak hava balonu uçuşları için gelen talepleri inceliyor. Uçuş güvenliğini artırmak amacıyla denetim faaliyetleri de devam ediyor; bu kapsamda 2024'te 348 balon pilotuna alkol ve psikoaktif madde denetimi yapıldı.

Yerli Hava Araçları ve İhracat

Türkiye, sivil hava aracı üretiminde de önemli adımlar atarak, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı ve ilk yerli sıcak hava balonuna sertifikalarını verdi. Bunun yanı sıra, Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan gibi ülkelere sıcak hava balonu ihracatı gerçekleştirildi.

Belgeli Pilot Sayısında Artış

2023 sonu itibarıyla, Türkiye'de 387 balon pilotu belgeli olarak hizmet vermekte. Ayrıca, balon teknik personel sayısı da %8,5 artarak 710'a ulaştı.

Türkiye'de Nevşehir-Kapadokya, Denizli-Pamukkale, Kayseri-Soğanlı, Nevşehir-Çat, Antalya-Aspendos ile Aksaray-Ihlara ve Afyonkarahisar-Frig vadilerinde sunulan sıcak hava balonu uçuşu hizmetinden geçen yıl 933 bin 195 turist yararlandı.

Türkiye'de Nevşehir-Kapadokya, Denizli-Pamukkale, Kayseri-Soğanlı, Nevşehir-Çat, Antalya-Aspendos ile Aksaray-Ihlara ve Afyonkarahisar-Frig vadilerinde sunulan sıcak hava balonu uçuşu hizmetinden geçen yıl 933 bin 195 turist yararlandı.