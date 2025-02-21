Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanışları Ocak 2024 Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Şirket Kuruluşları ve Kapanışları Ocak 2024'te Düşüşte

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre %12,8 azalarak 11 bin 35 olarak kaydedildi. Öte yandan, kapanan şirket sayısı %74,1 oranında bir düşüş göstererek 1955 seviyesine geriledi.

TOBB'den Açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2024'e kıyasla %12,8 azalışla 12 bin 659'dan 11 bin 35'e düştü. Bu durum, ekonomideki duraklama ve belirsizliklerin etkisini yansıtıyor.

Kapanan Şirketlerde Belirgin Düşüş

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %74,1 azalışla 1955 olarak kaydedildi. Aralık 2024'te kapanan şirket sayısı 7 bin 555 seviyesindeydi. Bu veriler, bir önceki yıla göre kapanan şirket sayısında belirgin bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz Yıla Göre Değişim

Ocak 2024'te kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yalnızca %2,1 artış gösterirken, kapanan şirket sayısı ise %16,2 oranında bir artış yaşandı. Bu oranlar, ekonomik dalgalanmaların ve piyasa koşullarının etkilerini gözler önüne seriyor.

(Sürecek)