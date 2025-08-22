DOLAR
Türkiye'de Temmuzda Kurulan Şirketler %33,5 Arttı, Kapananlar %13,1 Yükseldi

TOBB verilerine göre temmuzda kurulan şirket sayısı %33,5 artarak 9 bin 788 oldu; kapanan şirket sayısı ise %13,1 artışla 2 bin 905'e çıktı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:05
TOBB verileri temmuz ayı istatistiklerini açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 569'dan 2 bin 905'e çıktı.

Temmuz ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

(Sürecek)

