Türkiye'deki Amerikan Yatırımları 15 Milyar Doları Geçti

Türkiye'deki Amerikan Yatırımları 15 Milyar Doları Aştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin yatırımının 15 milyar doları aştığını ifade etti. Burak Dağlıoğlu, "Türk şirketler de Amerika'da almost Amerikan şirketlerinin burada yatırım yaptığı kadar yatırım yapmış durumda. Yaklaşık 12 milyar dolar civarında bir yatırımları var," dedi.

Ödüller ve Ekonomik İşbirliği

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye tarafından düzenlenen I AmChamPion Ödülleri, Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri ödüllendiriyor. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen etkinlikte, ekonomik işbirliğine dair 8 ayrı kategori altında ödüller verildi.

Dağlıoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye'de değer üreten ve istihdam yaratan şirketlerin performanslarını değerlendirmeyi ve takdir etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Yatırımların karşılıklı olarak sürdürülebilir bir ilişki oluşturduğunu belirtti.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Dağlıoğlu, Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım rakamlarına ilişkin bilgiler verirken, 2003'ten bu yana yıllık ortalama 12,5 milyar dolar gibi bir performansa sahip olduklarını söyledi. Bu yıl sonunda uzun vadeli ortalamalara ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Burak Dağlıoğlu, iklim kanunu gibi birçok alanda yapılan reformların yatırım ortamını geliştirmeye yardımcı olacağını dile getirdi.

Gelecek İlişkiler

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin 2023 sonunda 30,6 milyar dolara ulaşacağını belirterek, bu ticaret hacminin artışını vurguladı. Turnaoğlu, 145 ABD merkezli şirketin Türkiye'de yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını ifade etti.

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktörü Enoh T. Ebong, ortaklık kurma faaliyetlerinin önemli olduğunu belirterek, temiz enerji, sağlık ve dijital altyapı gibi birçok sektörde finansman sağladıklarını kaydetti.

Ekonomik Fırsatlar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman, Türkiye'deki Amerikalı şirketlerin ekonomiye katkılarını önemsediğini vurgulayarak, önlerinde büyük fırsatlar olduğunu dile getirdi. AmCham'in bu fırsatları değerlendirmek konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.