Türkiye'den Eğitim İçin Yurt Dışına Giden Gençlerin Sayısı Artıyor

Gençler Yurt Dışına Eğitim İçin Çıkıyor

Türkiye'de yurt dışına eğitim amacıyla giden gençlerin sayısı giderek artıyor. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, bu durumun Türkiye'yi terk etme anlamına gelmediğini belirtiyor.

Türkiye’nin Yetenek Merkezi Olma Potansiyeli

Atay, Türkiye'nin coğrafi, tarihi ve kültürel olarak dünyanın yetenek merkezi olmaya aday olduğuna dikkat çekti. Türk gençlerinin yurt dışında eğitim almasının ardından ülkeye geri döndüklerine ve burada fırsatların peşinde koştuğuna vurgu yaptı. Atay, gençlerin eğitim için yurt dışına gitmelerinin ardından iş bulup orada kalmalarının kendileri için bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

İnsan Kaynaklarına Yatırım Yapıyor

Doç. Dr. Atay, insan kaynaklarına yapılan yatırımların Türkiye'nin büyümesine ve istihdam artışına katkı sağladığını belirtti. Depremler ve dünyadaki krizlere rağmen Türkiye’nin ekonomik büyüme gösterdiğini sözlerine ekledi. Bu büyümenin nedeninin görünenin ötesinde, yeteneğe yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Büyük Veri ile Analiz Edilen Performans

Atay, son 7 yılda elde ettikleri büyük veri sayesinde Türkiye’nin insan kaynakları potansiyelini daha iyi analiz ettiklerini ifade etti. Bu veriler aracılığıyla eğitim, sağlık ve AR-GE yatırımlarının kalkınmaya katkısının fiziksel sermayeden çok daha fazla etkili olduğunu açıkladı.

Devlet ve Özel Sektör Arasında Rekabet

Devlet kurumlarında uygulanan yöntemlerin bazı durumlarda özel sektörün önüne geçtiğini belirten Atay, bu durumun gençlere daha fazla fırsat sağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti. Kamu ile özel sektör arasında yetenek çekme konusunda rekabetin artmasının verimliliği artıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.