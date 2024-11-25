Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle kurulan Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) için önemli açıklamalarda bulundu. TIDIP kapsamında, çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerinde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara 2030 yılına kadar 5 milyar avro finansman sağlanması hedefleniyor.

TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni

JW Marriott Otel'de düzenlenen TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni'ne katılan Kacır, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı etkili politikalar izleme zorunluluğuna vurgu yaptı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için iddialı hedefler belirlemek gerektiğini belirten Kacır, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden söz etti.

Carbon Salımı ve Yatırım İhtiyacı

Kacır, ülkelerin sanayileşme süreçlerinin yarattığı karbon salımına karşı gelişmekte olan ülkelerin çözüm modellerini kabul etmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşabilmesi için sektör bazında ihtiyacı olan yatırım miktarlarını şöyle sıraladı:

Çelik Sektörü: 31 milyar dolar

Çimento Sektörü: 30 milyar dolar

Alüminyum Sektörü: 5 milyar dolar

Gübre Sektörü: 5 milyar dolar

Toplamda, 70 milyar doların üzerinde bir yatırım ihtiyacı öngörülüyor.

Kapsamlı Mekanizmalar ve Hedefler

Kacır, TIDIP Ortak Deklarasyonu'nun önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İlk etapta EBRD ve diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü bir mekanizma kurmayı planladıklarını ifade etti. TIDIP'in dört ana önceliği ise şu şekilde sıralandı:

Yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak amacıyla sanayinin uluslararası finansmana erişimini sağlamak. Büyüyen sektörel kapsam ile cam, seramik ve döküm gibi diğer alanları da dahil etmek. İklim finansmanı ve yeşil dönüşüm programlarıyla uyumlu çalışmak. Teknik yardım mekanizmaları oluşturarak sanayi paydaşlarına destek sağlamak.

İmza Töreni ve Sonuç

Bakan Kacır, platformun Türkiye sanayisini 2053 net sıfır emisyon hedeflerine daha da yaklaştıracağını ve gerekli destekleri sunacaklarını belirtti. İmza töreninin ardından, yeni dönemde yapılacak yatırımların Türkiye'nin yeşil dönüşümüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'nun katılımıyla, JW Marriott Otel'de "TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'nun katılımıyla, JW Marriott Otel'de "TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni" gerçekleştirildi.