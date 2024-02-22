Türkiye fiyatını yarıya düşürdü! Bu otomobili almak için sadece 450 bin TL'ye ihtiyacınız var

Elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, Türkiye'de fiyatları neredeyse yarı yarıya düşürebilecek bir proje ile tüketicilerin karşısına çıkmayı planlıyor. Bu durumda Leapmotor'un T03 modeli %40 ek gümrük vergisinden muaf olacağı duyuruldu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU ARAÇ VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Yeni araba almayı düşünenlere güzel haber. Elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, Türkiye'de fiyatları neredeyse yarı yarıya düşürebilecek bir projeye imza atmayı planlıyor. Bu durumda Leapmotor marka T03 modelleri yüzde 40 ek vergiden muaf tutulacak. Şu anda maliyeti yaklaşık 899 bin lira olan elektrikli otomobilin fiyatı neredeyse yarı yarıya azalarak 458.000 liraya inecek.





WLTP şehir menzili 417km olan araç, cam tavanla donatılıyor. Bu araç 80kW çıkışlı bir motorla donatılmış. 80 kW'lık bir motorun kullanılması sistem verimliliğini %92,6'ya kadar artırır. Otomatik tutma ve elektrikli park freninin birleştirilmesi sürüşü kolaylaştırır. Ayrıca akıllı güç sistemleri de sağlanacak.