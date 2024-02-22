Bist 100
9.312,12 0%
DOLAR
31,03 0,08%
EURO
33,77 0,48%
ALTIN
2.026,5 0,41%

Türkiye fiyatını yarıya düşürdü! Bu otomobili almak için sadece 450 bin TL'ye ihtiyacınız var

Araba alacaklar dikkat! Bu haber tam da size göre! Bu aracın gümrük vergisi bulunmuyor! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 07:39
Türkiye fiyatını yarıya düşürdü! Bu otomobili almak için sadece 450 bin TL'ye ihtiyacınız var

Elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, Türkiye'de fiyatları neredeyse yarı yarıya düşürebilecek bir proje ile tüketicilerin karşısına çıkmayı planlıyor. Bu durumda Leapmotor'un T03 modeli %40 ek gümrük vergisinden muaf olacağı duyuruldu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU ARAÇ VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Yeni araba almayı düşünenlere güzel haber. Elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, Türkiye'de fiyatları neredeyse yarı yarıya düşürebilecek bir projeye imza atmayı planlıyor. Bu durumda Leapmotor marka T03 modelleri yüzde 40 ek vergiden muaf tutulacak. Şu anda maliyeti yaklaşık 899 bin lira olan elektrikli otomobilin fiyatı neredeyse yarı yarıya azalarak 458.000 liraya inecek.

Bu Araç Vergiden Muaf Tutulacak

WLTP şehir menzili 417km olan araç, cam tavanla donatılıyor. Bu araç 80kW çıkışlı bir motorla donatılmış. 80 kW'lık bir motorun kullanılması sistem verimliliğini %92,6'ya kadar artırır. Otomatik tutma ve elektrikli park freninin birleştirilmesi sürüşü kolaylaştırır. Ayrıca akıllı güç sistemleri de sağlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Kıyıda köşede dolar biriktirenler eyvah çekecek! Uzman isim doların Nisan ayı kaderini açıkladı

Kıyıda köşede dolar biriktirenler eyvah çekecek! Uzman isim doların Nisan ayı kaderini açıkladı

Yastık altında 37.000 TL olup teminat bedelini ödeyen kocaman dükkanın sahibi olacak! Merkezi konumda dükkan satışa çıktı

Yastık altında 37.000 TL olup teminat bedelini ödeyen kocaman dükkanın sahibi olacak! Merkezi konumda dükkan satışa çıktı

Devlet işsizlere 5.100 TL maaş bağlayacak! Bu şartı sağlayan her ay cep harçlığı alacak

Devlet işsizlere 5.100 TL maaş bağlayacak! Bu şartı sağlayan her ay cep harçlığı alacak

Kış gününde içinizi ısıtacak erişteli yoğurt çorbası tarifi! Buram buram Anadolu kokuyor

Kış gününde içinizi ısıtacak erişteli yoğurt çorbası tarifi! Buram buram Anadolu kokuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek
2
O banka emekli promosyonunda vites artırdı! Böyle rakam yok: Tüm emekliler hücum edecek
3
Türkiye fiyatını yarıya düşürdü! Bu otomobili almak için sadece 450 bin TL'ye ihtiyacınız var
4
Kıyıda köşede dolar biriktirenler eyvah çekecek! Uzman isim doların Nisan ayı kaderini açıkladı
5
Araba almak isteyenler o tarihe dikkat! Çok geç olabilir
6
Vatandaşları sevindiren müjde: Doğalgaz o tarihe kadar ücretsiz oldu
7
Köşeye attığınız 15.000 TL’niz varsa tarlanızı alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Köşeye attığınız 15.000 TL’niz varsa tarlanızı alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Yastık altında 37.000 TL olup teminat bedelini ödeyen kocaman dükkanın sahibi olacak! Merkezi konumda dükkan satışa çıktı

Evinde bunu yapanlar komşusunun ağına düşecek! 7.667 TL cezası var

Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek

Milyonlarca aile için son 2 ay! O günden sonra 150 TL daha fazla ödeyecekler

Türkiye fiyatını yarıya düşürdü! Bu otomobili almak için sadece 450 bin TL'ye ihtiyacınız var

Kıyıda köşede dolar biriktirenler eyvah çekecek! Uzman isim doların Nisan ayı kaderini açıkladı

Devlet işsizlere 5.100 TL maaş bağlayacak! Bu şartı sağlayan her ay cep harçlığı alacak

Bakanlığa kadın-erkek binlerce personel alımı duyuruldu! KPSS puanı olan şak diye işe girecek

Kış gününde içinizi ısıtacak erişteli yoğurt çorbası tarifi! Buram buram Anadolu kokuyor

O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı

17 milyon emekliye uyarı! Bir daha emekli maaşı alamayacaklar listesinde var mısınız hemen bakın!