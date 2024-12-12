Türkiye Girişimci Buluşması 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Yapılacak

İstanbul'da Girişimcilerin Buluşma Noktası: 11. GİV Girişimcilik Ödülleri

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri töreni, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) ortaklığında hayata geçirilecek.

Girişimcileri Bir Araya Getirecek

İki gün sürecek olan bu buluşma, gençleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, sektördeki zorluklara karşı çözümler geliştirme fırsatı sunacak.

Etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında, GİV Başkanı Mehmet Koç ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar yer aldı. Koç, programa şu anda 350’den fazla proje müracaatı olduğunu belirterek, farklı alanlarda ödüller verileceğini açıkladı.

Ülkedeki işsizlik, cari açık ve genç istihdamı gibi sorunlara odaklanan Koç, girişimciliğin bu problemler için anahtar bir çözüm olacağına dikkat çekti. "Türkiye'deki girişimci sayısını arttırmalıyız," diyen Koç, gençleri ve akademisyenleri motive etmenin önemini vurguladı.

Bilimin Gelişimi İçin İş Dünyasıyla İş Birliği

Osman Bülent Zülfikar da, bilim ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine değinerek, öğrencilerin gerçek bilimle tanışmalarının ancak keşfetmeleriyle mümkün olabileceğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi'nin, geleceğin girişimcilerini yetiştirmek adına önemli projeler geliştirdiğini belirten Zülfikar, Entertech İstanbul Teknokent'in Hollanda ve Londra’da açtığı ofislerle uluslararası arenada da var olacaklarını belirtti.

Ödül Kategorileri ve Seçim Süreci

İki gün sürecek etkinlikte, alanında uzman isimlerin katılacağı panellerde girişimciler ve yatırımcıların buluşması sağlanacak. 11. GİV Girişimcilik Ödülleri ise 11 farklı kategoride 19 ödül dağıtacak.

Bu yıl, henüz ticarileşmemiş projeleri desteklemek amacıyla oluşturulan "Proje Fikir Ödülleri" kategorisinde toplam 1 milyon lira ödül verileceği bilgisi paylaşıldı.