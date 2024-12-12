DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,73 -0,34%
ALTIN
3.040,9 0,17%
BITCOIN
3.498.728,92 0,97%

Türkiye Girişimci Buluşması 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Yapılacak

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri, 17-18 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:31
Türkiye Girişimci Buluşması 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Yapılacak

İstanbul'da Girişimcilerin Buluşma Noktası: 11. GİV Girişimcilik Ödülleri

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri töreni, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) ortaklığında hayata geçirilecek.

Girişimcileri Bir Araya Getirecek

İki gün sürecek olan bu buluşma, gençleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, sektördeki zorluklara karşı çözümler geliştirme fırsatı sunacak.

Etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında, GİV Başkanı Mehmet Koç ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar yer aldı. Koç, programa şu anda 350’den fazla proje müracaatı olduğunu belirterek, farklı alanlarda ödüller verileceğini açıkladı.

Ülkedeki işsizlik, cari açık ve genç istihdamı gibi sorunlara odaklanan Koç, girişimciliğin bu problemler için anahtar bir çözüm olacağına dikkat çekti. "Türkiye'deki girişimci sayısını arttırmalıyız," diyen Koç, gençleri ve akademisyenleri motive etmenin önemini vurguladı.

Bilimin Gelişimi İçin İş Dünyasıyla İş Birliği

Osman Bülent Zülfikar da, bilim ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine değinerek, öğrencilerin gerçek bilimle tanışmalarının ancak keşfetmeleriyle mümkün olabileceğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi'nin, geleceğin girişimcilerini yetiştirmek adına önemli projeler geliştirdiğini belirten Zülfikar, Entertech İstanbul Teknokent'in Hollanda ve Londra’da açtığı ofislerle uluslararası arenada da var olacaklarını belirtti.

Ödül Kategorileri ve Seçim Süreci

İki gün sürecek etkinlikte, alanında uzman isimlerin katılacağı panellerde girişimciler ve yatırımcıların buluşması sağlanacak. 11. GİV Girişimcilik Ödülleri ise 11 farklı kategoride 19 ödül dağıtacak.

Bu yıl, henüz ticarileşmemiş projeleri desteklemek amacıyla oluşturulan "Proje Fikir Ödülleri" kategorisinde toplam 1 milyon lira ödül verileceği bilgisi paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Girişimci Buluşması 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Yapılacak
2
KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor
3
Türkiye'de 303 Milyon Sosyal Medya Hesabı ve Günlük 7 Saat İnternet Kullanımı
4
TÜSİAD YİK Toplantısında Ekonomik Değerlendirme ve Öneriler
5
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum
6
Dünya Bankası'ndan Deprem Bölgesine 250 Milyon Dolar Tarım Desteği
7
2025'te Şirket Kuruluş ve Gümrük İşlemlerinde Dijital Dönüşüm Başlıyor

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı