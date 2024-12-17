Türkiye Girişimci Buluşması 2024: Girişimciliğin Gücü Vurgulandı

Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2024 İstanbul'da Gerçekleşti

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sanayi, Teknoloji, Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının destekleriyle düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2024" etkinliği İstanbul'da yapıldı.

Girişimciliğin Anahtar Rolü

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin gelişiminin anahtarının girişimcilikte olduğunu vurguladı. Dönmez, Türkiye'nin finansal sisteminin Batı Avrupa bankacılık modeline dayandığını, ancak ülkenin genetik kodlarında faiz yerine risk sermayesi bulunduğunu belirtti.

Dönmez, girişimcilik kültürünün önemine de değinerek, "Girişimcilik ekosisteminde sadece para yok; fikrinizi değerlendirecek bilgili birinin olması çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ve Bilim

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Türkiye Yüzyılı'nın bilim ile değer bulacağını ve bilimin toplumsal durumu şekillendirdiğini vurguladı.

Girişimciliğin Geleceği

GİV Başkanı Mehmet Koç, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu ve girişimciliğin Türkiye'nin problemlerini çözmenin anahtarı olduğunu ifade etti. Koç, ülkedeki havacılık, uzay, madencilik ve oyun sektöründeki girişim projelerine dikkat çekerek, Türkiye'nin genç girişimcilere sunduğu imkanlardan söz etti.

Koç, "Hayal gücünü projeye çevirmek bizim için çok önemli. Kültürümüzde büyüyen çocuklar artık yalnızca sigortalı iş bulma hedefiyle değil, büyük hayaller kurarak gelişiyorlar." şeklinde konuştu.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının desteğiyle "Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2024" etkinliği İstanbul'da düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının desteğiyle "Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2024" etkinliği İstanbul'da düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.