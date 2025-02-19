Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 24 Bin Megavatsaat Üretim

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 24 bin 8 MWh olurken, tüketim 1 milyon 10 bin 723 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:13
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 24 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 24 bin 8 megavatsaat olarak kaydedilirken, tüketim ise 1 milyon 10 bin 723 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Verilere Göre Tüketim ve Üretim Dağılımı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 631 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 776 megavatsaat ile 05.00'te gözlemlendi.

Üretimde Kaydedilen Dağılım

Günlük bazda elektrik üretiminde ilk sırayı %32,2 ile doğal gaz santralleri aldı. Bu santralleri, %23,4 ile ithal kömür santralleri ve %11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Rakamları

Dün, Türkiye 14 bin 189 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 904 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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