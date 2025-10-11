Türkiye Innovation Week 2025 Sona Erdi: İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni Yapıldı

Türkiye Innovation Week 2025 sona erdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) sona erdi.

Son gün programı

Etkinliğin son gününde İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ve paneller gerçekleştirildi.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 12’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında ''İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek'' konulu panel gerçekleştirildi. Panele katılan Veri Bilimcisi ve Yapay Zeka Araştırmacısı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, konuşma yaptı.