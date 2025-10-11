Türkiye Innovation Week 2025 Sona Erdi: İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni Yapıldı

TİM tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 sona erdi; son gün İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ve panellerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:37
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) sona erdi.

Son gün programı

Etkinliğin son gününde İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ve paneller gerçekleştirildi.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 12’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında ''İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek'' konulu panel gerçekleştirildi. Panele katılan Veri Bilimcisi ve Yapay Zeka Araştırmacısı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye...

