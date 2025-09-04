DOLAR
Türkiye Innovation Week 2025: Yapay Zeka Ana Tema — 9-11 Ekim

Türkiye Innovation Week 2025, 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek; etkinliğin ana teması yapay zeka. Katılım ücretsiz, ön kayıt zorunlu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:06
Etkinlik bilgileri ve ev sahibi

Türkiye Innovation Week 2025 (TIW), 9-11 Ekim tarihlerinde, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde 12'nci kez Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olarak nitelendirilen etkinlik, inovasyon ve teknoloji dünyasının lider isimlerini bir araya getirecek.

Ana tema: Yapay Zeka

Bu yıl etkinlikte, teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlendi. Etkinlik, yapay zeka alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini odağına alarak, en güncel araştırmalar ve başarı hikayelerini lider konuşmacıların sunumlarıyla katılımcılara aktaracak.

Yapay zeka dünyasında neler olup bittiği ve bu alandaki inovasyonlar, etkinliğin konuşma başlıklarıyla mercek altına alınacak.

Panel başlıkları: Yapay Zeka ile Yeni Küresel Rekabet: İş Dünyasının Evrimi; Yapay Zekada Devlet Vizyonları ve Başarı Modelleri; Türkiye'nin Yapay Zeka Atılımı ve Stratejik Eşikleri; Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi; İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek; Yarın İçin Yetkinlik: Yapay Zeka ile Dönüşen Kariyer Haritaları; Yapay Zeka Çağını Kucaklayan Yeni Bir Eğitim Mimarisini Tasarlamak; Yatırımcı Gözünden: Milyar Dolarlık AI Girişimi Nasıl Kurulur?

Konuşmacılar arasında Işık Boy Ergül, Serdar Kuzuloğlu, Pınar Özkent, Tansu Yeğen, İnci Abay Cansabuncu, Sinan Canan, Beyhan Budak, Barış Karakullukçu, Ozan Sihay, Ahmet Can, Damla Ömür Tantekin, Can Kayacılar, Hande Ocak Başev, Hüseyin Güler, Şebnem Özdemir, Michael Lewrick ve Şule Yücebıyık yer alıyor.

Etkinlik, sektör liderlerinden girişimcilere kadar geniş bir yelpazede konuşmacıyı bir araya getirerek katılımcılara farklı bakış açıları sunacak. TIW, bu yıl çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olurken, organizasyonun başarısı etkinliğin her yıl daha da büyüdüğünü ve inovasyon dünyasındaki önemini pekiştiriyor.

Katılım ücretsiz; ancak etkinliğe katılmak için ön kayıt zorunlu. Ön kayıt işlemleri için: turkiyeinnovationweek.com

