Türkiye İnovasyon Haftası: Yeni Teknoloji Dönemi Açıklaması

Türkiye İnovasyon Haftası'nda Önemli Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen Türkiye Innovation Week etkinliğinde önemli mesajlar verdi. Kacır, teknoloji üretimi ve geliştirilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, "Bu yeni döneme teknoloji üretme ve geliştirmede yapamazlar diyenlere inat, kendi kabiliyetlerine güvenen bir Türkiye var," dedi.

Hedef: 2030 Yılına 100 Turcorn

Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Türkiye Innovation Week 2024, Haliç Kongre Merkezi’nde “Out of the Box: Human, Culture, Model” temasıyla devam ediyor. Etkinlik, genç girişimcilerin özgün fikirlerini sergilediği önemli bir platform haline geldi.

Gelişen Teknoloji İnovasyonu

Bakan Kacır, Türkiye’nin, büyük bir değişim sürecinden geçtiğini vurgulayarak, "Teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunma kabiliyeti, sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajını belirliyor. İş dünyası için inovasyon artık bir tercih değil, zorunluluk," şeklinde konuştu.

Yerli Girişimciler İçin Destekler Artıyor

AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısının 1600’ü geçtiğini hatırlatan Kacır, Türkiye’de TÜBİTAK Bigg programı ile 2379 teknoloji girişiminin desteklendiğini belirtti. Ayrıca, girişim fikirlerinin ticarileşmesini teşvik eden kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlardan söz etti.

Yeni İnovasyon Politikaları

Kacır, yeni destek mekanizmaları ve teşvik programları ile yatırımların artırılacağını, Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının merkezi haline getireceklerini kaydetti. Hedefleri arasında 2030 yılına kadar 100 yeni Turcorn’un ortaya çıkması ve 100 bin teknoloji girişiminin desteklenmesi bulunuyor.

Stratejik Savunma ve Teknoloji

İleri teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip ülkelerin kalkınma yarışında daha önde olduğunu belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi projesinin başarılarını da vurguladı. "Artık el kapısında bekleyen bir Türkiye yok, kendi milli ürün ve sistemlerimizi geliştiren bir ülkeyiz," dedi.

Son olarak, Türkiye’nin dünya genelinde yerini sağlamlaştırmak için girişimcilik ekosistemini güçlendirme hedeflerine devam edeceğinin altını çizdi.