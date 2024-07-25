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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Başarısı: 2024 İlk Yarısında 2,7 Milyar Lira Net Kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2024'ün ilk altı ayında 2,7 milyar lira net kar elde etti ve aktiflerini 144 milyar liraya çıkardı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:49
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Başarısı: 2024 İlk Yarısında 2,7 Milyar Lira Net Kar

2024'ün İlk Altı Ayında Önemli Başarılar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2024 yılının ilk altı ayında 2,7 milyar lira net kar elde etti. Banka, 2023'teki 1,9 milyar liraya kıyasla %43'lük bir artışla dikkat çekti.

Aktiflerde Yüzde 18 Artış

Bankanın yıllık bazda %18 artış göstererek 144 milyar liraya ulaşan aktifleri, güçlü performansının bir göstergesi oldu. Ayrıca, kredi hacmi de 91,8 milyar liraya yükseldi.

Finansal Performans ve Stratejik Hedefler

2024 Haziran ayı itibarıyla ortalama özkaynak karlılığı %41 olarak kaydedildi. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise %0,83 seviyesinde gerçekleşti.

İşbirlikleri ve Yeşil Dönüşüm

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, uluslararası finans kuruluşları ile olan işbirliklerini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle, Dünya Bankası ile yaptığı anlaşmalarla güneş enerjisi projelerine yönelik toplam 300 milyon avro kredinin yanı sıra, Clean Technology Fund ile batarya enerji depolama sistemleri için 15 milyon dolarlık finansman sağlandı.

Girişimcilik Ekosistemine Destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteklediği yeni kurulan Üst Fon, Türkiye girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Öztop, bu fon aracılığıyla 50 milyon dolarlık kaynakla yüksek potansiyelli girişimlere destek vereceklerini belirtti.

Yatırım Bankacılığında Liderlik

Öztop, Oba Makarna'nın halka arzında lider olarak yer aldıklarını, ayrıca Tarfin Tarım ve CarrefourSA gibi örneklerle gıda güvenliği alanında önemli projelere destek verdiklerini ifade etti. Banka, istikrarlı bir şekilde birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerini de sunmaya devam edecektir.

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