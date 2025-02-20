Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:51
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Türkiye-Katar İlişkileri Yeni Bir Zirveye Taşınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yönlendirilen Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ve iki ülkenin temsilcileri katıldı.

Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi

Bakan Şimşek, açılış konuşmasında Katar heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki mükemmel siyasi ilişkilerin ekonomik ortaklığı daha da derinleştirmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin üretim çeşitliliği, güçlü altyapısı ve gelişen AR-GE ekosistemi ile büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Güçlü Destek ve Dayanışma

Şimşek, Türkiye-Katar arasındaki dayanışmaya dikkat çekerek, Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Katar'ın verdiği güçlü desteğe bir kez daha teşekkür etti. Cumhurbaşkanlarımızın öncülüğünde, 2014 yılında başlatılan Yüksek Stratejik Komite'nin ilişkileri pekiştirdiğini vurguladı.

Yeni İşbirliği Fırsatları

Toplantının devamında, Türkiye ve Katar arasında karşılıklı yatırımları artırmak, stratejik sektörlerde işbirliğini genişletmek, büyük projeler için finansmanı güçlendirmek, bankacılık ve finansal bağları kuvvetlendirmek gibi birçok işbirliği alanında kararlar alındı.

Katarlı Yatırımcılara Çağrı

Bakan Şimşek, Türk müteahhitlerinin bölgede sağladığı etkiye işaret ederek, tüm bu başarıların üçüncü ülkelerde de sürdürülebileceğini ifade etti. Ayrıca, çeşitli sektörlerde cazip teşvikler sunarak Katarlı yatırımcıları Türkiye’deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Bölgesel Entegrasyon

Türkiye'nin 54 ülkeyle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde, 30 trilyon dolarlık pazar erişimine sahip olduğunu hatırlatan Şimşek, bu durumun ülkenin korumacılığa karşı dayanıklılığını artırdığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (GCC FTA) müzakerelerine Katar'ın verdiği desteğe de teşekkür etti.

Protokol İmzaları

Toplantı sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari arasında, karşılıklı işbirliğine ilişkin bir protokol imzalandı.

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek...

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari (solda) ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek...

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari (solda) ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

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