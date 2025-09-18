Türkiye-Libya Yeni Dönemi: 15 Eylül'den İtibaren Çok Girişli Vize ve 5 Milyar $ Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'den itibaren Libya vatandaşlarına çok girişli, uzun süreli vize uygulamasına geçildiğini ve ticarette hedeflerin yükseltildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:48
Bolat ve Şehubi ikili işbirliğini ve ticari hedefleri masaya yatırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile Bakanlıkta yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinde yeni adımları açıkladı. Bolat, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının nisan ayında Trablus'ta gerçekleştirildiğini, bugün ise ikinci toplantının yapıldığını belirtti.

Bolat, ilk toplantı sonucunda işveren, müteahhit firmalar ve idare görüşmelerine ilişkin bir yol haritası oluşturularak bir tutanak imzalandığını söyledi. İki ülke arasında derin ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çeken Bolat, karşılıklı ticarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda 3 milyar dolara ulaştı. Yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da 5 milyar dolar bir ticaret hacmi hedefliyoruz."

Bakan Bolat, Libya'nın müteahhitlik açısından Türkiye için önemine vurgu yaparak, "1972 yılında Türk müteahhitleri yurt dışında ilk işe Libya'da başlamışlardı ve bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde müteahhitlik çalışmaları gerçekleştirdiler" dedi. Ayrıca eğitim, sağlık, turizm ve enerji alanlarında da yoğun işbirliği bulunduğunu ifade etti.

Tarım, balıkçılık, madencilik, yer altı kaynakları ile yenilenebilir enerjide (güneş ve rüzgar) işbirliği fırsatlarına işaret eden Bolat, 2009 yılından bu yana yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın bu yılın aralık ayında yapılmasını önerdiğini aktardı. Ayrıca iki ülke arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) kurulmasına yönelik anlaşmanın kısa süre içinde İstanbul'da imzalanacağını bildirdi.

Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun, Libya'daki iç savaş sırasında inşaat alanında ortaya çıkan sorunların çözümü için görev alacağını söyleyen Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Libya'nın huzuru, istikrarı ve kalkınması için gayret gösterdiğini kaydetti.

Bolat, iki ülke ilişkilerinde önemli bir adımı daha duyurdu: "15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz." Bolat, bu kararı "müjdeli haber" olarak nitelendirdi ve memnuniyetini dile getirdi.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi de Türkiye ile ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını, bu ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Şehubi, iki ülke arasında haftada 50 uçuş gerçekleştirildiğini ve yeni seferlerin başlatılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Şehubi, ulaştırma projelerini geliştirme arzusunda olduklarını vurgulayarak, Türk firmaları için özellikle petrol alanında yeni fırsatlar bulunduğuna dikkat çekti. Hükümetin "hayata dönüş" kapsamında başlattığı projelerin yolların yeniden işletilmesinden hastane yapımına kadar geniş bir alana yayıldığını ve bir kısmının Türk firmaları tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

