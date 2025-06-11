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Türkiye, Londra Teknoloji Haftası'nda Startup Yatırımlarını Tanıttı

Türkiye'nin teknoloji ve startup yatırımları, Londra Teknoloji Haftası'nda vurgulandı. Etkinlikte önemli panel ve katılımlar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 23:05
Türkiye, Londra Teknoloji Haftası'nda Startup Yatırımlarını Tanıttı

Türkiye'nin Teknoloji Yatırımları Londra'da Vurgulandı

Türkiye, teknoloji ve startup yatırım ortamını tanıtmak amacıyla Londra Teknoloji Haftası'nda önemli adımlar attı. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen "Türkiye Showcase" paneli, ülkedeki teknoloji ekosisteminin sunduğu fırsatları gözler önüne serdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Tarık Sönmez'den Açıklamalar

Panele katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Tarık Sönmez, hizmet ihracatının ülkeler için artık bir stratejik güç haline geldiğini belirtti. Türkiye, bu gerçeği benimseyerek hizmet sektörüne büyük önem verdiğini dile getirdi.

Sönmez, "Hizmet sektöründe bilgi teknolojileri en dinamik alanlardan biridir. Teknoloji sadece bir araç değildir; aynı zamanda dönüşüme öncülük ediyor" dedi ve Türkiye'nin bilişim sektörü ihracatının son yıllarda 5 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Sektörün potansiyelinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Sönmez, bu potansiyeli kullanmak yönünde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'den Diğer Katılımcılar

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İngiltere Ülke Danışmanı Enes Güzel de panelde Türkiye'nin startup ve teknoloji yatırımlarındaki avantajlarını anlattılar.

Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, etkinlikte Türkiye pavyonunu ziyaret ederek katılımcı firmalar hakkında bilgi aldı.

Londra Teknoloji Haftası'na, Türkiye'nin dört büyük teknoparkı dahil olmak üzere toplam 33 firma katılım sağlarken, Türkiye'den 150 temsilci de yer aldı. Türk teknoloji girişimcileri, bu hafta boyunca bilişim teknolojileri alanındaki ihracatlarını güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital gücünü küresel ölçekte daha belirgin hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin teknoloji ve startup yatırım ortamı ve bu alanda sunduğu avantajlar, Londra Teknoloji...

Türkiye'nin teknoloji ve startup yatırım ortamı ve bu alanda sunduğu avantajlar, Londra Teknoloji Haftası'nda tanıtıldı. Londra Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye'de teknoloji ve startup ortamının tanıtımı amacıyla "Türkiye Showcase" paneli düzenlendi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Tarık Sönmez, programda konuşma yaptı.

Türkiye'nin teknoloji ve startup yatırım ortamı ve bu alanda sunduğu avantajlar, Londra Teknoloji...

Türkiye'nin teknoloji ve startup yatırım ortamı ve bu alanda sunduğu avantajlar, Londra Teknoloji Haftası'nda tanıtıldı. Londra Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye'de teknoloji ve startup ortamının tanıtımı amacıyla "Türkiye Showcase" paneli düzenlendi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Tarık Sönmez, programda konuşma yaptı.

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