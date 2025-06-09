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Türkiye, Londra Teknoloji Haftası'nda Teknoloji Gücünü Sergiliyor

Türkiye, Londra Teknoloji Haftası'nda en büyük ülke pavilyonuyla teknoloji gücünü tanıtıyor ve hizmet ihracatını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:58
Türkiye, Londra Teknoloji Haftası'nda Teknoloji Gücünü Sergiliyor

Türkiye, Teknolojik Gücünü Londra’da Kanıtlıyor

Türkiye, dünyaca ünlü etkinliklerden biri olan Londra Teknoloji Haftası'nda en büyük ülke pavilyonuyla teknoloji gücünü sergiliyor. Türk teknoloji girişimcileri, bu kapsamda hizmet ihracatını güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital gücünü global alanda görünür kılmayı amaçlıyor.

Londra Teknoloji Haftası Detayları

9-11 Haziran tarihleri arasında Olympia London'da düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin dört büyük teknoparkı da dahil olmak üzere 33 firma, bilişim teknolojilerine dair ürünlerini sergiledi. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) organizasyonu ile gerçekleştirilen Türkiye Pavilyonu, bu fuar kapsamında en büyük ülke pavilyonu olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin Bilişim İhracatı Artıyor

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ile birlikte Türkiye'den 150 temsilci etkinliğe katıldı. HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim ve Yazılım Komitesi Başkanı İlhan Bağören ise, Türkiye'nin bilişim teknolojileri alanında son 3 yılda ihracatının 2,5 milyar dolardan 5 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Bağören, Türk firmalarının özellikle ABD, Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerde bilişim teknolojileri alanında ihracat gerçekleştirdiğini belirtirken, bu alandaki potansiyelin 10 milyar dolar olduğunu ve birkaç yıl içinde bu seviyeye ulaşabileceklerini kaydetti.

Uluslararası İşbirlikleri Gelişiyor

Bağören, Türk firmalarının İngiltere’de özellikle fintech ve sağlık gibi alanlarda önemli teknoloji işbirlikleri sağladığını vurgulayarak, "Şirketlerimizin uluslararası alandaki işbirliklerini ve ihracatını artırmak amacıyla kurumsallığı geliştirmek ve bir ihracat kültürü oluşturmayı hedefliyoruz," dedi.

Londra Teknoloji Haftası'nın açılışı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Nvidia Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden olan Londra Teknoloji Haftası'nda en...

Türkiye, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden olan Londra Teknoloji Haftası'nda en büyük ülke pavilyonuyla teknoloji gücünü sergilerken, Türk teknoloji girişimcileri bu alandaki hizmet ihracatını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden olan Londra Teknoloji Haftası'nda en...

Türkiye, dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden olan Londra Teknoloji Haftası'nda en büyük ülke pavilyonuyla teknoloji gücünü sergilerken, Türk teknoloji girişimcileri bu alandaki hizmet ihracatını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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