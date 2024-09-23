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Türkiye Madencilik Sektörü Ruhsat Güvencesi İstiyor

Madencilik sektörü, ruhsat güvencesi talebinde bulunuyor. Yılmaz: 'Yüksek potansiyelimiz var.'

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:09
Türkiye Madencilik Sektörü Ruhsat Güvencesi İstiyor

Türkiye Madencilik Sektörü Ruhsat Güvencesi Talep Ediyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin madencilik alanındaki potansiyelini vurgulayarak, sektördeki ruhsat güvencesinin önemine dikkat çekti.

Yüksek Potansiyel ve Eğitimli İş Gücü

Yılmaz, Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından zengin olduğunu ve bu alanda iyi eğitilmiş bir insan gücüne sahip olduğunu belirtti. Buna karşın, devletin ruhsat sahibi şirketlere gereken güvenceyi sunmasını talep ettiklerini kaydetti.

Sektörün Ekonomideki Yeri

Yılmaz, madencilik faaliyetlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki payının %1 olduğunu ifade ederek, bu oranın daha da artırılmasının gerektiğini vurguladı. Sektörün büyümesi için ruhsat sürecinin güvence altına alınmasının kritik olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, Yılmaz, sektör temsilcilerinin desteklenmesi ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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