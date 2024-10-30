Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını her gün düzenli olarak belirlemekte ve açıklamaktadır. Saat 15.30'da güncellenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.2095
|34.2711
|34.1855
|34.3225
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.4270
|22.5733
|22.3238
|22.7087
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9577
|4.9821
|4.9543
|4.9936
|1
|EURO
|37.0474
|37.1142
|37.0215
|37.1698
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.3881
|44.6195
|44.3570
|44.6864
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.3649
|39.6177
|39.3059
|39.6771
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1992
|3.2324
|3.1970
|3.2398
|1
|KANADA DOLARI
|24.5475
|24.6583
|24.4567
|24.7520
|1
|KUVEYT DİNARI
|110.9563
|112.4081
|109.2919
|114.0942
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.5218
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.8895
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8670
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|10.65
|İSVEÇ KRONU
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, ticaret ve ekonomik faaliyetler üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. Yatırımcılar ve iş dünyası için güncel kurlar büyük bir öneme sahiptir.