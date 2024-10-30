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Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

TCMB tarafından belirlenen döviz kurları güncellendi. İşte detayları...

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:37
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını her gün düzenli olarak belirlemekte ve açıklamaktadır. Saat 15.30'da güncellenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.2095 34.2711 34.1855 34.3225
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.4270 22.5733 22.3238 22.7087
1 DANİMARKA KRONU 4.9577 4.9821 4.9543 4.9936
1 EURO 37.0474 37.1142 37.0215 37.1698
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3881 44.6195 44.3570 44.6864
1 İSVİÇRE FRANGI 39.3649 39.6177 39.3059 39.6771
1 İSVEÇ KRONU 3.1992 3.2324 3.1970 3.2398
1 KANADA DOLARI 24.5475 24.6583 24.4567 24.7520
1 KUVEYT DİNARI 110.9563 112.4081 109.2919 114.0942

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.5218 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.8895 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.8670 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 10.65 İSVEÇ KRONU

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, ticaret ve ekonomik faaliyetler üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. Yatırımcılar ve iş dünyası için güncel kurlar büyük bir öneme sahiptir.

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