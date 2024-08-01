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Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

TCMB'nin 15.30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:41
Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.0782 33.1378 33.0551 33.1875
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.5377 21.6782 21.4386 21.8082
1 DANİMARKA KRONU 4.7770 4.8004 4.7736 4.8115
1 EURO 35.7005 35.7648 35.6755 35.8184
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.2169 42.4370 42.1873 42.5006
1 İSVİÇRE FRANGI 37.6428 37.8845 37.5863 37.9413

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5322
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.9138
1 DANİMARKA KRONU 0.8767
1 İSVİÇRE FRANGI 10.70
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2785

Not: Yukarıdaki kurlar TCMB tarafından belirlenen resmi döviz kurlarıdır.

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