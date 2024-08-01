Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.0782
|33.1378
|33.0551
|33.1875
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.5377
|21.6782
|21.4386
|21.8082
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.7770
|4.8004
|4.7736
|4.8115
|1
|EURO
|35.7005
|35.7648
|35.6755
|35.8184
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.2169
|42.4370
|42.1873
|42.5006
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|37.6428
|37.8845
|37.5863
|37.9413
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5322
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.9138
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8767
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.70
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2785
Not: Yukarıdaki kurlar TCMB tarafından belirlenen resmi döviz kurlarıdır.