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Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurlarına Dair Son Verileri

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları hakkında güncel bilgileri yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:42
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurlarına Dair Son Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin bilgi amaçlı bir tablo yayınlayarak güncel kur bilgilerini açıkladı.

Döviz Kurlarının Detayları

Aşağıda yer alan tablo, TCMB'nin alım satıma konu olmayan döviz kurlarını ve Türk Lirası karşılıklarını içermektedir:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03473
ALLArnavutluk Lekı0.37542
BHDBahreyn Dinarı90.7614
BDTBangladeş Takası0.28636
BAMBosna Hersek Markı18.8892
BWPBotsvana Pulası2.5579
BRLBrezilya Realı6.0404
DZDCezayir Dinarı0.25669
CZKÇek Korunası1.4666
IDREndonezya Rupisi0.00219
MADFas Dirhemi3.4648
PHPFilipin Pesosu0.58705
ZARGüney Afrika Randı1.9421
GELGürcistan Lari12.4776
INRHindistan Rupisi0.40697
HKDHong Kong Doları4.4041
IQDIrak Dinarı0.02612
ISKİzlanda Kronu0.24870
KZTKazakistan Tengesi0.07037
KESKenya Şilini0.26527
COPKolombiya Pesosu0.00796
LYDLibya Dinarı7.1037
HUFMacar Forinti0.09152
MKDMakedonya Dinarı0.60172
MYRMalezya Ringgiti7.8847
MXNMeksika Pesosu1.7258
EGPMısır Lirası0.70151
MDLMoldova Leyi1.9064
NADNamibya Doları1.9422
NGNNijerya Nairası0.02082
UZSÖzbekistan Somu0.00267
PENPeru Yeni Solu9.1192
PLNPolonya Zlotisi8.5175
RSDSırp Dinarı0.31634
SGDSingapur Doları25.9211
SDGSudan Poundu0.05699
SYRSuriye Lirası0.00263
SZLSvaziland Lilangeni1.9422
THBTayland Bahtı1.0138
TNDTunus Dinarı11.0486
TMTTürkmenistan Manatı9.7779
UAHUkrayna Hryvnası0.82847
OMRUmman Riyali88.8917
JODÜrdün Dinarı48.2648
VNDVietnam Dongu0.00135
ILSYeni İsrail Şekeli9.0207
TWDYeni Tayvan Doları1.0672
NZDYeni Zelanda Doları20.5507

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