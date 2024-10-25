Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurlarına Dair Son Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin bilgi amaçlı bir tablo yayınlayarak güncel kur bilgilerini açıkladı.
Döviz Kurlarının Detayları
Aşağıda yer alan tablo, TCMB'nin alım satıma konu olmayan döviz kurlarını ve Türk Lirası karşılıklarını içermektedir:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03473
|ALL
|Arnavutluk Lekı
|0.37542
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.7614
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28636
|BAM
|Bosna Hersek Markı
|18.8892
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5579
|BRL
|Brezilya Realı
|6.0404
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25669
|CZK
|Çek Korunası
|1.4666
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00219
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4648
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58705
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9421
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.4776
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40697
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.4041
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02612
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24870
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07037
|KES
|Kenya Şilini
|0.26527
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00796
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1037
|HUF
|Macar Forinti
|0.09152
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60172
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.8847
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7258
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70151
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9064
|NAD
|Namibya Doları
|1.9422
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02082
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.1192
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.5175
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31634
|SGD
|Singapur Doları
|25.9211
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05699
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00263
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.9422
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0138
|TND
|Tunus Dinarı
|11.0486
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7779
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82847
|OMR
|Umman Riyali
|88.8917
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.2648
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00135
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0207
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0672
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.5507