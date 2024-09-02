Türkiye Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), güncel döviz kurlarını belirlemek amacıyla her gün çeşitli veriler sunmaktadır. Bu veriler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için son derece önem taşımaktadır.
15.30'da Belirlenen Gösterge Kurları
15.30 itibarıyla belirlenen döviz kurları şu şekildedir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.9196
|33.9807
|33.8959
|34.0317
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9420
|23.0916
|22.8365
|23.2302
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0245
|5.0492
|5.0210
|5.0608
|1
|EURO
|37.5346
|37.6022
|37.5083
|37.6586
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.4776
|44.7095
|44.4465
|44.7766
Çapraz Kurlar
Çapraz döviz kurlarının hesaplamaları da yatırımcılar tarafından önemli bir kriter olarak görülmektedir. İşte bazı güncel çapraz kurlar:
- 1 ABD DOLARI = 1.4750 AVUSTRALYA DOLARI
- 1 ABD DOLARI = 6.7404 DANİMARKA KRONU
- 1 ABD DOLARI = 10.26 İSVİÇRE FRANGI
- 1 ABD DOLARI = 146.65 JAPON YENİ
- 1 ABD DOLARI = 4.4967 BULGAR LEVASI
TCMB'nin döviz kurlarını düzenli olarak güncelleyerek piyasalara yön verdiği unutulmamalıdır. Yatırımcılar bu verileri dikkate alarak stratejilerini belirlemelidir.