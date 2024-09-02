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Türkiye Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

TCMB tarafından belirlenen döviz kurlarının güncel verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:41
Türkiye Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), güncel döviz kurlarını belirlemek amacıyla her gün çeşitli veriler sunmaktadır. Bu veriler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için son derece önem taşımaktadır.

15.30'da Belirlenen Gösterge Kurları

15.30 itibarıyla belirlenen döviz kurları şu şekildedir:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.9196 33.9807 33.8959 34.0317
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.9420 23.0916 22.8365 23.2302
1 DANİMARKA KRONU 5.0245 5.0492 5.0210 5.0608
1 EURO 37.5346 37.6022 37.5083 37.6586
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.4776 44.7095 44.4465 44.7766

Çapraz Kurlar

Çapraz döviz kurlarının hesaplamaları da yatırımcılar tarafından önemli bir kriter olarak görülmektedir. İşte bazı güncel çapraz kurlar:

  • 1 ABD DOLARI = 1.4750 AVUSTRALYA DOLARI
  • 1 ABD DOLARI = 6.7404 DANİMARKA KRONU
  • 1 ABD DOLARI = 10.26 İSVİÇRE FRANGI
  • 1 ABD DOLARI = 146.65 JAPON YENİ
  • 1 ABD DOLARI = 4.4967 BULGAR LEVASI

TCMB'nin döviz kurlarını düzenli olarak güncelleyerek piyasalara yön verdiği unutulmamalıdır. Yatırımcılar bu verileri dikkate alarak stratejilerini belirlemelidir.

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