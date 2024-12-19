Türkiye'nin 100 Milyon Ton Hayvan Atığı Biyogaz Potansiyeline Sahip

Türkiye'nin Biyogaz Potansiyeli Ortaya Çıkıyor

OSTİM ENERJİK Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının yaklaşık 18 milyon olduğunu ve bunun 200 milyon ton atık oluşturduğunu belirtti. Çelik, atıkların yalnızca 5 milyon tonu biyogaz tesisleri tarafından değerlendirildiğini, geri kalan kısmının ise kontrol edilemediğini vurguladı. Çelik, "Yaklaşık 100 milyon ton atık potansiyelinin planlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi

Ostim Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümü ve Biyogaz Tesislerinin Rolü çalıştayında konuşan Çelik, atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, atıkların kötü bir malzeme olmadığını, bunların faydalı ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Biyogaz Kurulu Gücünde Düşüş

Çelik, Türkiye'deki biyogaz kurulu gücünün 2021 yılından itibaren artış gösterdiğini ancak şu anda kapasite kullanım oranlarının düştüğünü belirtti. Yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre teknolojilerinin bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade eden Çelik, atıkların değerlendirilmesi ile elektrik yanında termal enerji üretiminin de mümkün olduğunu belirtti.

Biyokütle Tesislerinin Rolü

Cemil Direkci, Türkiye genelinde 273 biyokütle tesisi bulunduğunu ve bunlardan 98'inin biyogaz tesisi olduğunu aktardı. Direkci, tesislerin sadece elektrik üretimi yerine biyometan ve diğer değerli yan ürünler ürettiğini dile getirdi. Çeşitli atıkların tesislere getirilerek işlendiğini ve yan ürünlerin toprağa faydalı hale getirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Diğer yandan, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) lisanslı toplamda 273 biyokütle tesisi bulunmaktadır. Bunlar arasında 98 biyogaz, 95 çöp gazı ve 80 doğrudan yakma piroliz tesisi yer alıyor.