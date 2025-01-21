Türkiye'nin 2024 Yaş Meyve Sebze İhracatı 3,4 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin Meyve Sebze İhracatında Rekor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini duyurdu.

İhracat Rakamları

Gürüz, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te 1,54 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca Türkiye genelinde yaş meyve sebze ihracatının 2024 yılında 3,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Mandalarina ve İhracat Hedefleri

Geçtiğimiz yıl 4 milyon 193 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini kaydeden Gürüz, en çok ihraç edilen ürünlerin sıralamasını şu şekilde açıkladı:

Mandalina: 476 milyon dolar

476 milyon dolar Domates: 427 milyon dolar

427 milyon dolar Limon: 357 milyon dolar

Gürüz, ayrıca patates, erik, şeftali, portakal, kayısı, nar ve incirde geçen yıl en yüksek ihracat artışlarının sağlandığını belirtti.

İhracat Yapılan Ülkeler

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Rusya, Almanya ve Romanya öne çıkıyor. 2023'te Rusya'ya 872,3 milyon dolar, Almanya'ya 354 milyon dolar ve Romanya'ya 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Gürüz, 2024'te ise ihracat hacminde en yüksek artışları sağlayacak ülkeler arasında Irak, Gürcistan ve Suudi Arabistan yer almaktadır.