Türkiye'nin Aralık Ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 294,7 milyar dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:38
Türkiye'nin Aralık Ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin net UYP, 13,3 milyar dolar azalarak eksi 294,7 milyar dolara düştü.

Yurt Dışı Varlıklar ve Yükümlülükler açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artış göstererek 366,2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 azalışla 660,9 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bu dönemde rezerv varlıklar kalemi, %2 artışla 155,2 milyar dolara ulaştı. Doğrudan yatırımlar kalemi %3,5 artışla 71,2 milyar dolara, diğer yatırımlar ise %0,6 azalışla 135,9 milyar dolara geriledi.

Portföy Yatırımları ve Diğer Detaylar

Portföy yatırımları %6,9 azalarak 4 milyar dolara düşerken, Merkez Bankası'nın mevduat yükümlülükleri %9,4 azalışla 34,8 milyar dolara geriledi. Ayrıca, yükümlülükler alt kalemlerinde doğrudan yatırımlar, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle %4,4 azalarak 181,8 milyar dolara indi.

Bu veriler, Türkiye'nin uluslararası ekonomik konumunu ve yatırım akışlarını göstermesi bakımından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

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