DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
3.413,6 -0,45%
BITCOIN
3.506.025,18 -0,72%

Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Resesyon Endişelerine Rağmen Yükseliyor

Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracat, ocakta %7,1 artışla 10,3 milyar dolara ulaştı, otomotiv sektörü liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:23
Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Resesyon Endişelerine Rağmen Yükseliyor

Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Durgunluğa Rağmen Artıyor

Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracat, bölgede var olan ekonomik resesyon endişelerine rağmen ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,1 artarak 10 milyar 320,1 milyon dolara ulaştı. Bu durum, Türk ekonomisinin güçlü yönlerini ve ihracat ilişkilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ukrayna-Rusya Savaşı ve artan jeopolitik gerilim nedeniyle Avrupa'daki ekonomik kırılganlıklar giderek derinleşiyor. Aynı zamanda, enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı para politikaları ve ABD'nin tarife tehditleri bölgeyi zor durumda bırakıyor. Ancak Türkiye ile Avrupa arasında atılan karşılıklı adımlar, ihracat rakamlarına olumlu bir şekilde yansıdı.

Toplam İhracatın Yüzde 48'i Avrupa Ülkelerine

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ocakta yıllık %5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolara ulaştı. Bu rakamların %48'inin Avrupa ülkelerine gerçekleştiği görüldü.

Geçen yıl ocak ayında Avrupa'ya yapılan ihracat 9 milyar 632,6 milyon dolardı. Bu yıl ise %7,1 artışla 10 milyar 320,1 milyon dolara çıktı. Bu, Türkiye'nin Avrupa ile olan ticaret ilişkilerinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Otomotiv Endüstrisi İhracatta Öncü

Avrupa'ya yapılan ihracatın sektörel dağılımına bakıldığında, otomotiv endüstrisi 2,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, ardından 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Elektrik ve elektronik sektöründen 752,7 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerden 676,1 milyon dolar ve çelikten 591,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Ülkelere Göre İhracat Tabloları

Ülkelere göre en fazla ihracatın 1,6 milyar dolarla Almanya'ya yapıldığı görüldü. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 910,5 milyon dolarla İtalya, 795,7 milyon dolarla Fransa ve 774 milyon dolarla İspanya takip etti.

İstanbul İhracatta Başı Çekiyor

İl bazında yapılan ihracat incelendiğinde, İstanbul'un 2,9 milyar dolarlıkKocaeli 1,4 milyar dolar, Bursa 948,8 milyon dolar, İzmir 625,1 milyon dolar, Ankara 419,2 milyon dolar ve Sakarya 385,7 milyon dolar

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon Yüzde 42’ye Düştü, Kısa Sürede Sonuç Almayı Umuyoruz
2
Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç Tahvil İhalesi Düzenleyecek
4
Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Resesyon Endişelerine Rağmen Yükseliyor
5
TCMB Şubat Anketi: TÜFE Artış Beklentileri Yükseldi
6
Yeni YEKA Sahalarının Duyuru Takvimi Öne Çekilebilir
7
Plastik Sektöründe Pipet Kararı İvme Kazandıracak

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor