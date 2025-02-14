Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Resesyon Endişelerine Rağmen Yükseliyor

Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Durgunluğa Rağmen Artıyor

Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracat, bölgede var olan ekonomik resesyon endişelerine rağmen ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,1 artarak 10 milyar 320,1 milyon dolara ulaştı. Bu durum, Türk ekonomisinin güçlü yönlerini ve ihracat ilişkilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ukrayna-Rusya Savaşı ve artan jeopolitik gerilim nedeniyle Avrupa'daki ekonomik kırılganlıklar giderek derinleşiyor. Aynı zamanda, enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı para politikaları ve ABD'nin tarife tehditleri bölgeyi zor durumda bırakıyor. Ancak Türkiye ile Avrupa arasında atılan karşılıklı adımlar, ihracat rakamlarına olumlu bir şekilde yansıdı.

Toplam İhracatın Yüzde 48'i Avrupa Ülkelerine

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ocakta yıllık %5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolara ulaştı. Bu rakamların %48'inin Avrupa ülkelerine gerçekleştiği görüldü.

Geçen yıl ocak ayında Avrupa'ya yapılan ihracat 9 milyar 632,6 milyon dolardı. Bu yıl ise %7,1 artışla 10 milyar 320,1 milyon dolara çıktı. Bu, Türkiye'nin Avrupa ile olan ticaret ilişkilerinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Otomotiv Endüstrisi İhracatta Öncü

Avrupa'ya yapılan ihracatın sektörel dağılımına bakıldığında, otomotiv endüstrisi 2,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, ardından 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Elektrik ve elektronik sektöründen 752,7 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerden 676,1 milyon dolar ve çelikten 591,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Ülkelere Göre İhracat Tabloları

Ülkelere göre en fazla ihracatın 1,6 milyar dolarla Almanya'ya yapıldığı görüldü. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 910,5 milyon dolarla İtalya, 795,7 milyon dolarla Fransa ve 774 milyon dolarla İspanya takip etti.

İstanbul İhracatta Başı Çekiyor

İl bazında yapılan ihracat incelendiğinde, İstanbul'un 2,9 milyar dolarlıkKocaeli 1,4 milyar dolar, Bursa 948,8 milyon dolar, İzmir 625,1 milyon dolar, Ankara 419,2 milyon dolar ve Sakarya 385,7 milyon dolar