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Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı 8 Ay Sonra Fazla Verdi

Haziran 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla verdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:17
Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı 8 Ay Sonra Fazla Verdi

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Son Durumu

Cari işlemler hesabı, Haziran 2024 itibarıyla 407 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç alındığında bu rakam 4 milyar 549 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 8 ay aradan sonra cari fazla vermiş oldu.

Detaylı Raporlama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı en son Eylül 2023'te fazla olarak kapanmıştı.

Haziranda dış ticaret açığı 4 milyar 139 milyon dolar olarak belirlenirken, hizmetler dengesinden net girişler 5 milyar 603 milyon dolar, seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 4 milyar 790 milyon dolar oldu.

Birincil Gelir Dengesinde Olumsuz Gelişmeler

Birincil gelir dengesi kaleminde net çıkış 1 milyar 55 milyon dolar, ikincil gelir dengesinde ise 2 milyon dolarlık bir net çıkış kaydedildi.

(Sürecek)

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