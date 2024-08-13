Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı 8 Ay Sonra Fazla Verdi

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Son Durumu

Cari işlemler hesabı, Haziran 2024 itibarıyla 407 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç alındığında bu rakam 4 milyar 549 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 8 ay aradan sonra cari fazla vermiş oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı en son Eylül 2023'te fazla olarak kapanmıştı.

Haziranda dış ticaret açığı 4 milyar 139 milyon dolar olarak belirlenirken, hizmetler dengesinden net girişler 5 milyar 603 milyon dolar, seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 4 milyar 790 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kaleminde net çıkış 1 milyar 55 milyon dolar, ikincil gelir dengesinde ise 2 milyon dolarlık bir net çıkış kaydedildi.

(Sürecek)