Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Arttı: Aralık 2024 Rakamları Açıklandı

Aralık 2024'te Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 21,5 artış göstererek 7 milyar 364 milyon metreküpe ulaştı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:32
Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Arttı: Aralık 2024 Rakamları Açıklandı

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Yüzde 21,5 Arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarak yaklaşık 7 milyar 364 milyon 170 bin metreküp seviyesine ulaştı.

İthalatın Kaynağı ve Dağılımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"'na göre, ithalatın 4 milyar 424 milyon 710 bin metreküpü boru hatları aracılığıyla, 2 milyar 939 milyon 460 bin metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinden sağlandı.

Aralık ayının en yüksek ithalat miktarı 2 milyar 835 milyon 170 bin metreküp ile Rusya'dan gerçekleştirilirken, Rusya'yı 1 milyar 037 milyon 370 bin metreküp ile Azerbaycan ve 552 milyon 170 bin metreküp ile İran izledi.

Diğer Ülkelerden Gelen İthalat

Bu dönemde, ABD'den 2 milyar 5 milyon 570 bin metreküp, Cezayir'den 346 bin 880 metreküp, Ekvator Ginesi'nden 207 bin 740 metreküp, Nijerya'dan 94 milyon 740 metreküp ve Norveç'ten 86 bin 320 metreküp LNG ithal edildi.

Konut Tüketiminde Dikkat Çeken Artış

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye genelinde toplam doğal gaz tüketimi, yıllık bazda yüzde 32 artış göstererek 6 milyar 963 milyon 420 bin metreküp olarak kaydedildi.

Konutlarda bu tüketim, yüzde 35 artış göstererek 3 milyar 71 milyon 450 bin metreküp seviyesine ulaştı. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi ise yüzde 4,5 artışla 1 milyar 263 milyon 610 bin metreküp olarak belirlendi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise büyük bir artışla yüzde 87,85 oranında yükselerek 1 milyar 393 milyon 500 bin metreküpe çıktı.

Doğal Gaz Stokundaki Düşüş

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı Aralık 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalmak suretiyle yaklaşık 4 milyar 950 milyon 860 bin metreküp olarak kaydedildi.

Bu stok miktarının yaklaşık 4 milyar 535 milyon 470 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 415 milyon 390 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

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