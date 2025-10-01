Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Temmuz'da yıllık yüzde 8,5 artışla 3 milyar 912 milyon 890 bin metreküp oldu; en fazla ithalat Rusya'dan yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:48
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun temmuz ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 3 milyar 912 milyon 890 bin metreküp oldu.

İthalatın dağılımı

İthalatın 3 milyar 633 milyon 760 bin metreküpü boru hatlarıyla, 279 milyon 130 bin metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Ülke bazlı ithalat

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 775 milyon 240 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 4 milyon 230 bin metreküp ile Azerbaycan ve 854 milyon 280 bin metreküp ile İran izledi. Aynı dönemde Cezayir'den 279 milyon 130 bin metreküp LNG ithal edildi.

Tüketim verileri

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi temmuzda yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 3 milyar 533 milyon 290 bin metreküp seviyesine yükseldi. Sanayi sektörünün tüketimi yüzde 1,4 artışla 1 milyar 65 milyon 190 bin metreküp olarak kaydedildi. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 16 artışla 1 milyar 548 milyon 300 bin metreküp oldu. Konutlardaki tüketim ise yüzde 1,64 azalarak 333 milyon 490 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Doğal gaz stokları

Doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artışla 4 milyar 318 milyon 810 bin metreküp seviyesine çıktı. Stokların 4 milyar 54 milyon 710 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 264 milyon 100 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

