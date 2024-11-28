DOLAR
34,65 -0,03%
EURO
36,63 -0,1%
ALTIN
2.940,04 -0,09%
BITCOIN
3.311.951,74 0,78%

Türkiye'nin Ekim Dış Ticaret İstatistikleri: İhracat Artış Gösterdi

Ekim ayında Türkiye'nin ihracatı %3,1 artarken, ithalat değişmedi. Dış ticaret açığı ise %10,5 azaldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:29
Türkiye'nin Ekim Dış Ticaret İstatistikleri: İhracat Artış Gösterdi

Ekim Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri

Türkiye'nin ihracatı, Ekim 2023'te geçen yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise değişmeyerek 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Ekim 2022'ye kıyasla %10,5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Ekim 2023'te ihracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül ayındaki %79,9’dan %77,5’e düşerken, Ocak-Ekim döneminde bu oran %69'dan %76,7'ye yükseldi.

Ocak-Ekim Döneminde Dış Ticarette İyileşme

Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artışla 216 milyar 195 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat ise %7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı ise %30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara düştü.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç yapılan dış ticaret verilerine göre, Ekim'de ihracat %7,2 artarak 22 milyar 55 milyon dolar oldu. Bu durumda ithalat ise %2,4 artışla 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı.

Energy ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Ekim ayında 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi ise %4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,2 olarak hesaplandı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımda Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 0,9 Düştü
2
Dolar/TL 34,67 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor
3
Brent Petrol Fiyatları 72,25 Dolar: Küresel Gelişmeler Etkili
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı
5
Türkiye'nin Ekim Dış Ticaret İstatistikleri: İhracat Artış Gösterdi
6
Elektrikli Araç Şarj Soketleri Ekimde Yüzde 4,09 Arttı
7
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!