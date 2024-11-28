Türkiye'nin Ekim Dış Ticaret İstatistikleri: İhracat Artış Gösterdi

Ekim Ayında Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri

Türkiye'nin ihracatı, Ekim 2023'te geçen yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise değişmeyerek 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Ekim 2022'ye kıyasla %10,5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Ekim 2023'te ihracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül ayındaki %79,9’dan %77,5’e düşerken, Ocak-Ekim döneminde bu oran %69'dan %76,7'ye yükseldi.

Ocak-Ekim Döneminde Dış Ticarette İyileşme

Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artışla 216 milyar 195 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat ise %7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı ise %30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara düştü.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç yapılan dış ticaret verilerine göre, Ekim'de ihracat %7,2 artarak 22 milyar 55 milyon dolar oldu. Bu durumda ithalat ise %2,4 artışla 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı.

Energy ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Ekim ayında 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi ise %4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,2 olarak hesaplandı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.