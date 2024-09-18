DOLAR
34,1 -0,1%
EURO
37,99 -0,09%
ALTIN
2.817,11 -0,09%
BITCOIN
2.062.250,74 -0,64%

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 967 bin 722 MWh, tüketim ise 971 bin 8 MWh olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:28
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de 24 Ekim tarihinde günlük bazda 967 bin 722 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi, elektrik tüketimi ise 971 bin 8 megavatsaat oldu. Bu veriler Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Zamanları ve Aylık Göstergeler

Verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 15.00'te 46 bin 597 megavatsaatile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 345 megavatsaat ile yaşandı.

Elektrik Üretiminin Kaynakları

Dün itibarıyla elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 24,7 ile ithal kömür santrallerine aitti. Bunu yüzde 20,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye, ayrıca bir günde 13 bin 914 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 17 bin 200 megavatsaat elektrik ithal etti.

İLGİLİ HABERLER

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IEA'dan Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu İçin Acil Çağrı
2
Kısa Vadeli Dış Borç Stokunda Temmuz 2024 Verileri
3
İl Su Kurulları, Su Yönetimi İçin İlk Adımını Attı
4
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
5
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı
6
4 banka promosyon savaşını başlattı! Başvuran emekliye tomarla para verilecek
7
Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!