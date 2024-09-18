Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de 24 Ekim tarihinde günlük bazda 967 bin 722 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi, elektrik tüketimi ise 971 bin 8 megavatsaat oldu. Bu veriler Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Zamanları ve Aylık Göstergeler

Verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 15.00'te 46 bin 597 megavatsaatile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 345 megavatsaat ile yaşandı.

Elektrik Üretiminin Kaynakları

Dün itibarıyla elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 24,7 ile ithal kömür santrallerine aitti. Bunu yüzde 20,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye, ayrıca bir günde 13 bin 914 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 17 bin 200 megavatsaat elektrik ithal etti.