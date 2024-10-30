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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 803 bin 294 MWh, tüketimi ise 786 bin 235 MWh olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:21
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de, günlük elektrik üretim verileri 803 bin 294 megavatsaat, tüketim ise 786 bin 235 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu verilere göre, enerji ihtiyacının büyük bir kısmı karşılandı.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi dün saat 19.00’da 38 bin 685 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00’te 27 bin 430 megavatsaat oldu.

Üretim Kaynakları Dağılımı

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynak ise ithal kömür santralleri oldu ve üretimde %26,9'luk bir oranla ilk sırayı aldı. Bunu %15,9 ile rüzgar ve %13,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün, Türkiye 17 bin 98 megavatsaat elektrik ihraç ederken, yalnızca 55 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu durum, ülkenin enerji bağımsızlığına yönelik attığı önemli adımları ortaya koyuyor.

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