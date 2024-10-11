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Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası 2023'te Mali Olmayan Şirketlerle Büyüdü

2023'te Türkiye'nin GSMH'sı 26 trilyon 278 milyar liraya ulaştı; en büyük katkıyı mali olmayan şirketler sağladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:21
Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası 2023'te Mali Olmayan Şirketlerle Büyüdü

2023 Yılı GSMH Raporda Öne Çıkan Veriler

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası 2023 yılında 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin lira olarak kaydedildi. Bu rakamın %58,3'ü mali olmayan şirketlerden geldi.

Mali Olmayan Şirketlerin Katkısı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına dair "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı. Bu rapordaki verilere göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomideki katma değer yaratımında en büyük paya sahip sektör haline geldi.

2023 yılında, toplam katma değerin %58,3'ünü mali olmayan şirketler üretirken, hane halkı %27,4, genel devlet %10,6 ve mali şirketler %3,7 ile bu şirketleri izledi.

GSMH ve Tasarruf Oranı

GSMH, 2022 yılına göre %76,8 oranında bir artış göstererek 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin liraya ulaştı. Toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise %26,6 olarak hesaplandı.

Mali olmayan şirketler için bu oran %15,1, hane halkı için %6, mali şirketler için %3,5 ve genel devlet için %2,1 seviyesinde belirlendi.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı 2022'de %10,5 iken, 2023'te bu oran %9,1'e geriledi. Ayrıca, toplam ekonomi 2022'de GSYH'nin %5'i ve 2023'te %3,4 ile net borç alan pozisyonda kaydedildi.

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