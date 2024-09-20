Türkiye'nin Gümrük Sistemi İsrail'e Kapalı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kesin Açıklama

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, hükümeti ve halkıyla topyekun Filistin'in yanında olduğunu vurguladı. Uysan, "Türkiye'nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024'ten, tamamıyla 2 Mayıs 2024'ten beri ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır," dedi.

İsrail ile Ticaret İddiaları Çürütüldü

Uysan, Ticaret Bakanlığı'nın, "İsrail'le ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden sürdüğü" yönündeki iddiaları yalanladığını belirterek, bu konudaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, İsrail İstatistik Kurumu verilerine dayanarak söz konusu ticaretin devam ettiğine dair açıklamaları bizi üzmekte ve şaşırtmaktadır."

Filistin İçin Verilen Mücadele

Uysan, Filistin'deki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria'da 41 bin kişi şehit olmuştur. Bu süreçte, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu görülmektedir," dedi.

Yalan ve Dezenformasyon Uyarısı

Uysan, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gümrük ve ticaret sistemlerinin şeffaf verileri varken, bazı çevrelerin İsrail kesimlerinden gelen dezenformasyon amaçlı verilere dayanarak açıklama yaptığını belirtti. "Bu durum, akabinde Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmayı hedeflemekte," diye ekledi.

Filistinli Mazlumların İhtiyaçları

Uysan, yalnızca Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı'nın onayıyla, Filistin’e ulaşan ve ihtiyaç duyulan ürünlerin sevkiyatına izin verildiğini kaydetti. "Bu yalanların amacı, Türkiye'nin dünyadaki ticaretini engellemek ve Filistinli mazlumların ihtiyaç duyduğu ürünlerin temin süreçlerini zayıflatmaktır," şeklinde konuştu.

Uysan, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti ve halkıyla birlikte Filistin'in yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.