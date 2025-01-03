Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de dün, 969 bin 623 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim ise 956 bin 671 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim

Saati bazında bakıldığında, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 854 megavatsaat ile saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 919 megavatsaat ile saat 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde, doğal gaz santralleri ilk sırayı alarak yüzde 26,9 payla sahip oldu. İkinci sırada ithal kömür santralleri yüzde 24,2, üçüncü sırada ise barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 11,2 ile yer aldı.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, dün ayrıca 14 bin 648 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1697 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.