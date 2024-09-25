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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, dün 928 bin 873 MWh elektrik üretti. En yüksek tüketim saati ise 15:00'te gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:02
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün, Türkiye genelinde günlük bazda 928 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi; bu rakamın yanı sıra tüketim ise 913 bin 942 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi dünde 15:00 saatinde 44 bin 234 megavatsaat ile gerçekleşti; en düşük tüketim ise 05:00’te 30 bin 263 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük üretim verilerine bakıldığında, en yüksek paya sahip olan kaynak ithal kömür santralleri %25,8 ile başı çekerken, onu doğal gaz santralleri %21,7 ve barajlı hidroelektrik santralleri %18 ile izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün itibarıyla Türkiye, toplamda 15 bin 586 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 655 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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