Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün, Türkiye genelinde günlük bazda 928 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi; bu rakamın yanı sıra tüketim ise 913 bin 942 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi dünde 15:00 saatinde 44 bin 234 megavatsaat ile gerçekleşti; en düşük tüketim ise 05:00’te 30 bin 263 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük üretim verilerine bakıldığında, en yüksek paya sahip olan kaynak ithal kömür santralleri %25,8 ile başı çekerken, onu doğal gaz santralleri %21,7 ve barajlı hidroelektrik santralleri %18 ile izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün itibarıyla Türkiye, toplamda 15 bin 586 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 655 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.