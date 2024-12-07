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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 999 bin 575 megavatsaat, tüketim ise 984 bin 484 megavatsaat olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:05
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 999 bin 575 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 484 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 329 megavatsaat ile 11.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 32 bin 936 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 33 ile doğal gaz santralleri alırken, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve %12 ile linyit santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat

Dün Türkiye, 15 bin 270 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 231 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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