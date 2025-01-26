Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 958 bin 758 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, 944 bin 574 megavatsaat tüketim kaydedildi.

En Yüksek ve Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 747 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 695 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Elektik üretiminde en fazla paya sahip olan kaynak, doğal gaz santralleri oldu ve üretimdeki payı yüzde 29,1 olarak belirlendi. Bunu izleyen ithal kömür santralleri yüzde 25,1 oranıyla ikinci sırada yer alırken, barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 11,2 ile üçüncü sırada bulundu.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün Türkiye, toplam 15 bin 944 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 735 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.