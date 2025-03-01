Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de 1 milyon 13 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 748 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:01
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 13 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 999 bin 748 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanan bilgilerle duyuruldu.

Peak Tüketim Zamanı

Sağlanan verilere göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 408 megavatsaat ile 11.00'de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 33 bin 569 megavatsaat ile 05.00'te tespit edildi.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Üretimde ilk sırayı, yüzde 35,65 ile doğal gaz santralleri aldı. Onu, %23,8 ile ithal kömür santralleri ve %11,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün ayrıca Türkiye, 14 bin 594 megavatsaat elektrik ihracatı ve 646 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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