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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de 868 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 287 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:00
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda toplam 868 bin 974 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 287 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Dün saatlik bazda yapılan incelemelerde, en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 226 megavatsaat ile saat 19:00'da kaydedilirken, en düşük tüketim 30 bin 189 megavatsaat ile saat 06:00'da gerçekleşti.

Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %29,8 ile ilk sırada yer alırken, ikinciliği %27,4 ile ithal kömür santralleri ve üçüncülüğü ise %11 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Ayrıca dün Türkiye, 17 bin 776 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 99 bin megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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