Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Raporu

Türkiye'nin Günlük Elektrik Raporu

Türkiye, dün 1 milyon 138 bin 582 megavatsaat elektrik üretti ve bu süreçteki toplam tüketim 1 milyon 137 bin 460 megavatsaat olarak belirlendi. Veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait kaynaklardan elde edilmiştir.

Tüketim Dinamikleri

Dün en yüksek elektrik tüketimi, saat 16.00'da 55 bin 467 megavatsaat ile kaydedildi. Aynı zamanda en düşük tüketim, sabah saat 07.00'de 36 bin 785 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Üretim Verileri

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay, %26,6 oranıyla doğal gaz santrallerine aittir. Bunu, %19,2 ile ithal kömür ve %13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etmektedir.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, dün 14 bin 489 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 13 bin 294 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.