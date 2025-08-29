DOLAR
Türkiye'nin ham çelik üretimi Temmuz'da %4,2 arttı

Temmuzda ham çelik üretimi yıllık %4,2 artışla 3,2 milyon tona çıktı; ocak-temmuz üretimi 21,5 milyon ton oldu. TÇÜD ithalat uyarısı yaptı.

Üretim ve tüketim

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Ham çelik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre %4,2 artışla 3,2 milyon ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ise üretim %0,9 düşüşle 21,5 milyon ton olarak kaydedildi.

Nihai mamul tüketimi temmuzda 2024'ün aynı ayına kıyasla %31,1 artışla 3,6 milyon ton seviyesine yükseldi. Yılın 7 ayında nihai mamul tüketimi %1,7 artışla 22,2 milyon ton oldu.

İhracat ve ithalat

Çelik ürünleri ihracatı temmuzda miktar yönünden %8,5 azalışla 1,1 milyon ton, değer yönünden %10,9 düşüşle 800,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ihracat miktar yönünden %13,9 artışla 8,8 milyon ton, değer yönünden %5,4 artışla 6 milyar dolar oldu.

Çelik ürünleri ithalatı temmuzda miktar yönünden %55,1 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden %30,8 artışla 1,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde ithalat miktar yönünden %17,8 artışla 11,1 milyon ton, değer yönünden %3,7 artışla 7,8 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın ocak-temmuz döneminde %75,8 iken, bu yılın aynı döneminde %76,7'ye yükseldi.

TÇÜD'den ithalat uyarısı

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, 5 yıl önce Türkiye'ye 390 bin ton çelik ürünleri ihraç eden Çin'den yapılan ithalatın, yıl sonu itibarıyla 5 milyon ton seviyesine yaklaşmasını öngördüklerini bildirdi.

Yayan şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu göstergeler, yurt içi tüketimlerinde sorun yaşayan dünyanın tüm büyük çelik üreticilerinin, sorunsuz şekilde, Türkiye'ye yoğunlaştıklarını ifade ediyor. Veriler, ithalatı sınırlayıcı çok yönlü tedbirlerin daha fazla vakit geçirilmeden, süratle uygulamaya aktarılması ihtiyacı içinde bulunduğumuzu, net bir şekilde ortaya koymaktadır."

