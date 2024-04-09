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Türkiye’nin ihracat kısıtlaması kararına İsrail’den tepki: “Türkiye ekonomisine zarar verici tedbirler alınacak”

Türkiye, İsrail’e yapılan ihracatta kısıtlama kararı almıştı. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Katz, ABD’ye de çağrı yaparak, Türkiye’deki yatırımların durdurulmasını talep edeceklerini ve Türkiye’ye gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:43
Türkiye’nin ihracat kısıtlaması kararına İsrail’den tepki: “Türkiye ekonomisine zarar verici tedbirler alınacak”

Ticaret Bakanlığı, bugün (9 Nisan) İsrail’e yapılan ihracatın kısıtlanacağını ve bu kısıtlamanın İsrail’in ateşkes kararı vermesine kadar devam edeceği açıklanmıştı. Açıklama üzerine İsrail’den cevap gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye ekonomisine zarar verecek bir dizi önlem alacaklarını duyurdu.

Katz, boykot yasalarını inceleyerek, Türkiye’ye bazı yaptırımların uygulanacağını ifade ederken, ABD’deki kuruluşlarla temasa geçeceklerini, yatırımların durdurulmasını ve ithalatın engellenmesine yönelik taleplerde bulunacaklarını belirtti. 

İsrail Dışişleri Bakanı Katz sözlerinde “Erdoğan, Hamas’a destek vermek için Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını gözden çıkarmıştır” ifadelerine de yer verdi. Ticari anlaşmaların ihlaline göz yummayacaklarını belirten İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin ekonomisine zarar verecek paralel önlemler alacağını da dile getirdi.

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