Türkiye'nin İlk Özel Uluslararası Yük Treni Hizmete Girdi

İlk Özel Yük Treni Uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük treni için düzenlenen uğurlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bu trenin, İstanbul-Budapeşte güzergahında faaliyet göstereceğini ve toplamda 1549 kilometrelik bir yol kat edeceğini belirtti.

Yük Hacmi ve Planlar

Bakan Uraloğlu, Pasifik Eurasia'nın yılda 600 tren seferi gerçekleştireceğini ve 22 bin tıra eşdeğer olan 600 milyon avro değerinde 750 bin ton ihracat yükü taşımayı hedeflediğini de vurguladı.

Demir Yollarında Yeni Dönem

Uraloğlu, demir yollarında serbestleşme sürecinin önemli aşamalarından bahsederek, Türkiye'nin ilk özel demir yolu işletmecilerinin sektörde yer almaya başladığını ifade etti. İstanbul-Budapeşte parkurunda yaklaşık 278 kilometre Türkiye, 406 kilometre Bulgaristan, 634 kilometre Romanya ve 231 kilometre Macaristan hattı bulunuyor.

Altyapı Gelişimleri

Bakan Uraloğlu, geçmişte demir yolunun neredeyse unutulmuş durumda olduğunu hatırlatarak, AK Parti hükümetleriyle birlikte demir yolu uzunluğunun 13,919 kilometreye yükseldiğini açıkladı.

Bakü-Tiflis-Kars Hattı

Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı sayesinde bugüne kadar 1,5 milyon ton yük taşındığını belirtti. Ayrıca, bu hat kullanılarak 67,281 TEU konteyner taşındığı duyuruldu.

Gelecek Hedefleri

Demir yolunun yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkaracak hedeflerin bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, yıllık ortalama 32 milyon ton olan yük taşımacılığını 448 milyon tona çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Özel Sektöre Destek

Bakan Uraloğlu, özel sektörün demir yolu tren işletmeciliğinde aktif rol almasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi. Büyüyen sektörde adil rekabet koşullarının sağlanacaktır.

Törenin ardından Bakan Uraloğlu, hareket memurları şapkası takarak ilk özel yük treninin hareket emrini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan gerçekleşen uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan gerçekleşen uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan gerçekleşen uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan gerçekleşen uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan gerçekleşen uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.