Türkiye'nin İlk Özel Uluslararası Yük Treni Uğurlandı

Türkiye'nin İlk Özel Uluslararası Yük Treni Yola Çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, İstanbul'dan Avrupa'ya uğurlanan Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük treninin oldukça önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Kurt, özel sektörün 2017'de demir yolu sektörüne dahil olmasıyla birlikte, Türk demir yollarında rekabet ortamının güçlendiğini belirtti ve özel sektörün payının %17 civarında olduğunu ifade etti. Ayrıca, yeni işletmecilerle birlikte bu oranı %20'lerin üzerine çıkaracağını vurguladı.

Özel Sektör ve Uluslararası Taşımacılık

Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği tarafından gerçekleştirilen bu sefer, Türkiye'nin uluslararası demir yolu taşımacılığındaki yerini güçlendirecek. Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur, 2019 yılından beri lojistik sektöründe birçok ilke imza attıklarını belirtti. Dur, Türkiye'den Avrupa'ya ve Orta Asya'dan Türkiye'ye kesintisiz yük taşımacılığı sağlamak için yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kurt, uluslararası koridor projeleri sayesinde Türk demir yollarının hem devlet hem de özel sektör ile birlikte rekabetçi bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi. Yeni seferlerle Türk özel sektörünün ihracat yüklerini kendi imkanlarıyla taşıyabilmeye başladığını ifade etti.

Önemli Yük Kapasitesi

Yolculuğa çıkan ilk uluslararası yük treninin 1250 tonluk kapasite ile 19 vagon ve 550 metre uzunluğunda olduğu bilgisi verildi. İlk yük treni, 16 dorse, 10 swapbody ve 12 tank konteynerle birlikte toplamda 38 tıra eşdeğer ihracat yükü taşıdığı aktarıldı. Dur, bu hattın Türkiye'nin lojistik merkezi olmasında önemli bir rol oynayacağını belirterek, kısa vadede Avrupa hattında taşımacılık kapasitesini %50 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin Lojistik Üs Olma Hedefi

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Dur, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarını kullanarak ticaret yollarının kesişim noktasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Çin ile Avrupa arasındaki ticaret akışının artırılması için Türkiye'nin lojistik üs haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

Son olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin hareket emrini vererek, bu önemli gelişmenin başlangıcını müjdeledi.

Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan uğurlama töreni yapıldı. Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur, törene katılarak konuşma yaptı.

Pasifik Eurasia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk yük trenini Halkalı İstasyonu'ndan uğurlama töreni yapıldı. Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur, törene katılarak konuşma yaptı.