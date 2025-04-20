Türkiye'nin Jeotermal Enerji Potansiyeli 10 Katına Çıkabilir

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin jeotermal enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Şentürk, "Jeotermal enerjide ülkemizin potansiyelinin yüzde 10'unu kullanıyoruz. Gerek elektrik gerekse seracılıkta bu kapasiteyi 10 katına çıkarma altyapımız ve potansiyelimiz mevcut," dedi.

Jeotermal enerjinin ülke ekonomisine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıları üzerinde duran Şentürk, Türkiye'nin bu kaynağı daha verimli kullanması gerektiğinin altını çizdi. Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermalin önemli bir yerinin olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Enerji Terminali Programı'na konuk olan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk (sağda), yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan jeotermal enerji konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Enerji Terminali Programı'na konuk olan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk (sağda), yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan jeotermal enerji konusunda değerlendirmelerde bulundu.