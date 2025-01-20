Türkiye'nin Kasım 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı

Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri

Kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 363 milyar dolar olarak belirlenirken, yükümlülükleri ise 659,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yurt dışı varlıklarında önceki aya göre %1,1'lik bir azalış kaydedilirken, yükümlülüklerde %0,5'lik bir artış gözlemlendi.

Rezerv Varlıkları ve Yatırımlar

Rezerv varlıklar kalemi, bir önceki aya göre %1,3 azalışla 157,7 milyar dolar oldu. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar %0,7 artarak 70,3 milyar dolar, diğer yatırımlar ise %1,9 azalarak 130,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kaleminde, bankaların döviz ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları %1,8 azalışla 47,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Yükümlülüklerdeki Değişimler

Yükümlülükler altındaki doğrudan yatırımlar kalemi, döviz kurlarındaki artışa rağmen BIST 100 endeksindeki yükseliş etkisiyle, %0,8 artışla 179,6 milyar dolar olarak belirlendi. Portföy yatırımları ise %4,3 artarak 121,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak, diğer yatırımlar kaleminde %0,9 azalış ile 358,2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın mevduat yükümlülükleri ise %3,8 azalarak 36,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.