Türkiye'nin Ocak 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Ocak 2025 uluslararası yatırım pozisyonu eksi 286,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı varlıklar 378,4 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:19
Türkiye'nin Ocak 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 dönemine ait uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, önceki yıl sonuna kıyasla %3,1 artış göstererek 378,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Yükümlülükler ise %0,8 yükselerek 665,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Net UYP Durumu

Bu veriler ışığında, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" tanımıyla ifade edilen net UYP, Ocak 2025'te eksi 286,6 milyar dolar seviyesine gerileyerek 6,1 milyar dolar azalmıştır.

Varlık Kalemlerine Bakış

Yıl sonuna göre varlık kalemleri detaylı olarak incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %1,3 artışla 72,1 milyar dolar olurken, rezerv varlıklar kalemi %7 artışla 166 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak, diğer yatırımlar kalemi %0,2 azalarak 136,4 milyar dolar olarak belirlendi.

Özellikle diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduatları %5,2 azalışla 37,4 milyar dolara düştü.

Yükümlülükler ve Diğer Kalemler

Yükümlülükler alt kalemlerindeki durum incelendiğinde, Merkez Bankasının mevduat yükümlülükleri %9,3 azalışla 31,5 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Doğrudan yatırımlar kalemi ise BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükseliş ve borsa değer kayıplarının etkisiyle %0,9 azalarak 180,1 milyar dolar seviyesine inmiştir.

Portföy yatırımları kalemi ise %3 artışla 128,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise %0,9 artışla 356,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

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